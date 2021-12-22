Вильнюс, 22 декабря 2021, 10:38 — REGNUM Власти Литвы обеспечили запас природного газа на зиму, заявил 22 декабря министр энергетики республики Дайнюс Крейвис.
Он добавил, что цена на газ остается самым большим вызовом для Литвы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство крупнейшей газовой компании Латвии и министерство экономики страны выступили с кардинально противоположными оценками готовности газовых хранилищ страны к предстоящей зиме.
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