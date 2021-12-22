Вильнюс, 22 декабря, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Власти Литвы обеспечили запас природного газа на зиму, заявил 22 декабря министр энергетики республики Дайнюс Крейвис.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва в долгах

«Что касается газовой безопасности, то мы полностью обеспечили себя газом и никаких проблем нет», — сказал он в эфире телеканала LRT.

Он добавил, что цена на газ остается самым большим вызовом для Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство крупнейшей газовой компании Латвии и министерство экономики страны выступили с кардинально противоположными оценками готовности газовых хранилищ страны к предстоящей зиме.

Читайте также: Газовики и минэкономики Латвии поспорили о «газообеспеченности» зимой