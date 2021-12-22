* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 22 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на заседании во вторник, 21 декабря, постановило распределить денежную помощь семьям шахидов, инвалидам и сиротам. Об этом сообщает «8 Собх».

Portable Antiquities Scheme Выплата

На заседании кабинета министров под председательством премьер-министра Мохаммада Хасана Ахунда было решено выделить по 2000 афгани сиротам, по 15 000 афгани семьям шахидов и около 10 000 афгани каждому инвалиду.

В правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнули, что для доставки зимней помощи в отдаленные районы и решения проблем нищенствующих была создана комиссия с участием сотрудников министерства по делам мучеников и инвалидов, министерства по делам беженцев, агентства по чрезвычайным ситуациям с поручением принять необходимые меры.