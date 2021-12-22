Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге в 2022 году капитально отремонтируют Рыбацкий мост через реку Славянку в Невском районе города, чтобы организовать альтернативный выезд с территории Усть-Славянки. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Рыбацкий мост в Невском районе Петербурга Krti.gov.spb.ru

С помощью отремонтированного Рыбацкого моста городские власти хотят разгрузить Шлиссельбургский проспект и перенаправить транспортные потоки транзитом через Славянскую улицу и Рыбацкий проспект с выездом на проспект Обуховской Обороны, а далее — в центр города или на кольцевую автомобильную дорогу (КАД).

Проектная и рабочая документации на каремонт моста были разработаны в 2020 году и получили положительное заключение экспертизы. Начало работ предусмотрено в 2022 году, окончание — в 2023 году. Сметная стоимость работ составит около 254 млн рублей.

«Проектом предусмотрен как капитальный ремонт самого моста, так и подходов к нему. Грузоподъемность переправы увеличится до современных нормативов. Общая длина моста останется неизменной — 139,6 метров, а тротуар будет расширен до 3 метров. На время ремонта будет сооружен временный пешеходный мост», — утончили в КРТИ.