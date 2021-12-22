Баку, 22 декабря, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял прибывшего в Баку министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

Facebook.com/wwwmodgovaz Ильхам Алиев

Сообщается, что стороны высказали удовлетворение тем, как развиваются отношения двух стран в военной сфере. На встрече также присутствовал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

«Выражена надежда, что визит министра обороны Грузии в нашу страну внесёт вклад в расширение связей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что Бурчуладзе прибыл в Баку 21 декабря и пробудет там до 23 декабря. Программа его рабочего визита не была обнародована.