Хабаровск, 22 декабря, 2021, 10:36 — ИА Регнум. С 1 января 2022 года в Хабаровском крае на 4% проиндексируют ряд социальных выплат, которые получают семьи с детьми. В их числе — и региональный материнский капитал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM Материнский капитал

Читайте также: Путин подписал закон о новом размере маткапитала

Краевой материнский капитал на детей, рожденных до 1 января 2019 года, увеличится с 208 тыс. рублей до 216 320 рублей. А на детей, рожденных после 1 января 2019 года — с 260 тыс. до 270 400 рублей. В случае, если семьи уже частично использовали средства этой меры поддержки, остаток также будет увеличен на 4%.

С начала действия программы материнский капитал в Хабаровском крае оформили 32 486 семей, а распорядились деньгами 16 911 из них.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2022 года материнский капитал в России устанавливается в размере, зафиксированном в федеральном бюджете на 2022−2024 гг.