Казань, , 10:37 — REGNUM В Татарии расширили список учреждений, при входе в которые потребуется предъявить COVID-сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании, либо медотводе. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Согласно документу, COVID-сертификаты потребуются теперь для прохода на аттракционы, в развлекательные комплексы на территории торговых центров, букмекерские конторы, компьютерные и интернет-клубы, а также боулинг.

До 11 января 2022 года снимается запрет на работу в ночное время объектов розничной торговли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии учреждения общественного питания в новогоднюю ночь смогут работать до 03:00 мск.

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