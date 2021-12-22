Москва, , 10:34 — REGNUM ФосАгро включена в список российских компаний, акции которых способны показать максимальный рост в 2022 году. Соответствующие сведения содержатся в отчете «Стратегия 2022. Акции защитят от инфляции» инвестиционной группы «Атон».

"Мы считаем, что бумага обеспечит среднюю дивидендную доходность 6−8% на протяжении цикла, даже при условии дополнительных капзатрат 120 млрд руб. на строительство новых мощностей по производству аммиака и карбамида, — пишут аналитики «Атона». — Риск изменения налогообложения был одним из факторов неопределенности для инвестиционного кейса ФосАгро, но он сейчас уже полностью учтен в цене, поскольку правительство объявило планируемые налоговые изменения на 2022».

В отчете говорится, что наиболее привлекательно в 2022 году будут выглядеть сырьевые и финансовые компании — основные бенефициары высоких цен на сырье и растущей инфляции.

«Все эти компании в 2022 будут увеличивать доходы и выплачивать солидные дивиденды, оставаясь при том сильно недооцененными относительно мировых аналогов», — считают аналитики «Атона».

Специалисты инвестиционной группы указывают на благоприятную мировую конъюнктуру — цены на газ и сельскохозяйственную продукцию остаются высокими, сохраняются ограничения на экспорт из Китая и России.

«Ралли цен на удобрения началось на 3−6 месяцев позже, чем в металлургическом секторе, а предполагаемый дисконт к оценке по спотовым ценам и курсу рубля у ФосАгро (50%) выше, чем у производителей стали (30%) и цветных металлов», — говорится в отчете.

Также привлекательность ФосАгро для инвесторов определяется низкой денежной себестоимостью производства и оптимальным балансом между инвестициями в проекты роста и дивидендными выплатами. Акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 4.7x против среднего 5-летнего значения 6.3x.

«ФосАгро — качественная компания, которая предлагает инвесторам одни из самых низких показателей себестоимости, высокую гибкость продаж и хороший баланс между капзатратами и дивидендами», — заключают авторы доклада.

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