Сеул, , 10:34 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён принял участие в виртуальной встрече министров иностранных дел по вопросам реагирования на штамм «Омикрон». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Госдепартамента США и МИД Южной Кореи.

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Согласно опубликованным данным, мероприятие прошло 21 декабря под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена.

Известно, что в виртуальной встрече приняли участие министры иностранных дел десяти стран, а также представители Африканского союза и Евросоюза.

Участники встречи обменялись информацией о быстро распространяющемся штамме вируса и обсудили ответные меры.

В ходе встречи Чон Ый Ён проинформировал коллег о проводимой в Южной Корее вакцинации и действующем режиме социального дистанцирования, а также подчеркнул необходимость равного доступа к вакцинам от COVID-19.

Министр добавил, что с этой целью в 2022 году правительство Южной Кореи планирует внести $100 млн долларов в COVAX, проект Всемирной организации здравоохранения, призванный гарантировать равный доступ к вакцинам.

В вою очередь, Блинкен сообщил о выделении $580 млн в семь международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).