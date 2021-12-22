Москва, 22 декабря 2021, 10:33 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал поддержать новые направления внешней политики России, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
«Это будет год немирный! Россия должна снова стать великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот», — заявил Жириновский.
«Давайте поддержим новые направления во внешней политике России», — призвал парламентарий.
Читайте также: В НАТО не пришли к консенсусу о переговорах с РФ по гарантиям безопасности