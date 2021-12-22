Москва, , 10:33 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал поддержать новые направления внешней политики России, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

«Это будет год немирный! Россия должна снова стать великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот», — заявил Жириновский.

«Давайте поддержим новые направления во внешней политике России», — призвал парламентарий.

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