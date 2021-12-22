Москва, 22 декабря, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал поддержать новые направления внешней политики России, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«Это будет год немирный! Россия должна снова стать великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот», — заявил Жириновский.

«Давайте поддержим новые направления во внешней политике России», — призвал парламентарий.

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