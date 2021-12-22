Вашингтон, , 10:30 — REGNUM В районе Южных Сандвичевых островов, которые находятся в южной части Атлантического океана, произошли подземные толчки магнитудой 5,9. Об этом 22 декабря сообщает Геологическая служба США.

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Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 2609 км в северо-восточном направлении от города Ушуая в Аргентине (провинция Огненная Земля), где проживает порядка 58 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 35 км.

При этом информация об угрозе цунами не поступала, на Южных Сандвичевых островах отсутствует постоянное население.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подземные толчки магнитудой 4,5 зафиксировали в акватории Тихого океана у побережья Курильских островов.