Варшава, 22 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в соцсети Twitter напомнил, что 22 декабря в стране отмечается День памяти погибших в зарубежных военных миссиях и операциях.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Польские вооруженные силы участвуют в международных миссиях с 1953 года. С тех пор более 120 000 солдат и военнослужащих приняли участие в более чем 89 операциях», — сообщил министр.

Блащак напомнил, что в настоящее время польские солдаты служат в зарубежных миссиях в Турции, Косово, Центральноафриканской Республике, Румынии, Ираке, Боснии и Герцеговине, Латвии и Ливане. Польские солдаты также несут боевое дежурство в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства Прибалтики.

День памяти погибших в зарубежных военных миссиях отмечается в Польше с 2012 года. Дело в том, что 22 декабря 2011 года пять польских солдат были убиты в Афганистане. С тех пор в республике принято помнить эту дату.