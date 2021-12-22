Хабаровск, , 10:29 — REGNUM В Хабаровске учитель применил к ученику силу и с крепким словцом вытолкал из кабинета — пользователи в сети действия преподавателя практически единодушно поддержали, а СУ СК РФ по Хабаровскому краю проводит процессуальную проверку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Учитель geralt

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Видео инцидента появилось в общем доступе 21 декабря. Следствие применило формулировку: «опубликован видеоролик и информация о применении учителем одной из школ города Хабаровска, не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении подростка, 2007 г. р.»

«Урок физики у семиклассников 68-й школы не задался с самого начала: один из учеников включал и выключал свет, кидал на пол ручку — в общем, делал всё, чтобы сорвать занятие. Продолжалось это долго — настолько, что успело поднадоесть подполковнику запаса и по совместительству преподавателю Сергею Роще.

Учитель схватил мальчика, ударил о стену и с громкими высказываниями вышвырнул за дверь. Всё это засняли на видео одноклассники», — написал телеграм-канал «Amur Mash».

В многочисленных комментариях подписчики поддерживают учителя, мало того, оставляют подобные пожелания: «Я бы ещё перед всем классом добавил отпрыску, будь он мой, молодец мужик».

Как сообщало ИА REGNUM, в школе №2 в Березовском (Свердловская область) на уроке 6 класса учительница ударила школьника. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал портал «Е1».