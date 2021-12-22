Афины , 22 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Греция подтвердила 6424 новых заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 21 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 044 301 заражение.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 77 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 20 055 человек.

В общей сложности 661 пациент находится на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 63 года, и 79,7% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Сутками ранее сообщалось про 3689 заражений и 85 смертей.