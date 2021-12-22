Красноярск, 22 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Красноярске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемую в краже красной икры из гипермаркета на сумму более 46 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 декабря в пресс-службе управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Александр Погожев ИА REGNUM Красная икра

Сигнал «тревога» поступил из гипермаркета крупной торговой сети по улице 78-й Добровольческой бригады. На место прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

На охраняемом объекте росгвардейцы задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в краже красной икры на сумму более 9 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что женщина складывала банки с икрой в корзину, а затем передавала их знакомому, находившемуся в торговом зале. Мужчина прятал банки с деликатесом под одежду и выходил из магазина.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что таким образом подозреваемые выносили икру из магазина на протяжении трёх дней. Ущерб превысил 46 тысяч рублей.

Задержанную передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

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