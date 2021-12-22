Москва, , 10:27 — REGNUM В Москве главная выставка страны — ВДНХ — подготовила для посетителей новые экскурсионные программы, которые пройдут с 25 декабря 2021 года по 31 января 2022 года. Пешеходные прогулки посвящены новогодним традициям выставки, сообщается на портале мэра столицы.

Каток на ВДНХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Одна из экскурсий называется «ВДНХ особого назначения» с посещением Музея гаража особого назначения ФСО России, где посетители узнать историю органов государственной охраны и увидят на автомобили, на которых ездили первые лица нашей страны.

Еще одна экскурсия под названием «Новогодние традиции выставки» пройдёт по главной аллее ВДНХ. Гид расскажет, как в разное время на ВДНХ встречали Новый год, где раньше находилась резиденция Деда Мороза и какие фестивали проходили на территории выставки.

ИА REGNUM сообщало, в Москве на ВДНХ откроется бесплатная школа сноубординга.

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