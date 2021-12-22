Москва, 22 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Москве главная выставка страны — ВДНХ — подготовила для посетителей новые экскурсионные программы, которые пройдут с 25 декабря 2021 года по 31 января 2022 года. Пешеходные прогулки посвящены новогодним традициям выставки, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток на ВДНХ

Одна из экскурсий называется «ВДНХ особого назначения» с посещением Музея гаража особого назначения ФСО России, где посетители узнать историю органов государственной охраны и увидят на автомобили, на которых ездили первые лица нашей страны.

Еще одна экскурсия под названием «Новогодние традиции выставки» пройдёт по главной аллее ВДНХ. Гид расскажет, как в разное время на ВДНХ встречали Новый год, где раньше находилась резиденция Деда Мороза и какие фестивали проходили на территории выставки.

ИА REGNUM сообщало, в Москве на ВДНХ откроется бесплатная школа сноубординга.

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