Уфа, , 10:32 — REGNUM Уволить чиновников, из-за которых произошел срыв сроков строительства социальных объектов в Башкирии, пообещал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров. Об этом он сообщил 22 декабря на своей странице в социальной сети.

Строительство школы в Ярославле

Причины срыва сроков возведения социальных объектов в Стерлитамаке, Уфе, Месягутово и Баймаке были рассмотрены на заседании республиканского правительства.

«Жители этих городов не получат вовремя нужные им объекты. Кроме того, выяснилось, что в Месягутово еще и проект сделан, который исполнить невозможно в срок. Проектировщики халатно отнеслись к своей работе», — сообщил Назаров.

Он также отметил, что у каждой недоработки есть имя и фамилия.

«В данном случае схалтурили ответственные из минстроя и управления капительного строительства. Они будут уволены. Поблажек в подобных вопросах не будет ни для кого. Это не потому что я злой — просто я знаю, что если действовать по-другому, то мы стоящих перед нами целей вообще никогда не достигнем», — заявил премьер-министр республиканского правительства.