Афины , , 10:30 — REGNUM Лидер главной оппозиционный партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас повторил свою просьбу о проведении общенациональных выборов. Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала Star вечером 21 декабря.

Алексис Ципрас Kremlin.ru

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Идея Ципраса была впервые высказана 18 декабря — в последний день пятидневных парламентских дебатов по государственному бюджету на 2022 год, когда он призвал премьер-министра страны Кирьякоса Мицотакиса уйти в отставку и провести всенародное голосование. Он объяснил, что обоснование предложения о досрочных выборах вытекает из результатов исследования, проведенного эпидемиологами Сотирисом Циодрасом и Теодоросом Литрасом, о показателях смертности в греческих отделениях интенсивной терапии, на которые, как он утверждал, Мицотакис закрывал глаза.

Премьер-министр Греции знал о существовании этого доклада, утверждал Ципрас, «и о его выводе о том, что 38,5% смертей от коронавируса можно было бы предотвратить, если бы была усилена национальная система здравоохранения».

Он подчеркнул, что в настоящее время в Греции регистрируется вдвое большее число смертей от коронавируса на миллион человек, чем в среднем по Европе.