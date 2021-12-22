Ульяновск, 22 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ульяновска конфликт между владельцем дома и квартирантом едва не завершился убийством. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

С заявлением в полицию обратился 21 декабря 64-летний ульяновец, по итогам рассмотрения которого был задержан ранее судимый 52-летний безработный мужчина.

Предварительно установлено, что потерпевшему по наследству достался дом. В ведомстве полагают, что когда новый владелец приехал проверить жилище, то обнаружил проживавшего там мужчину, дав ему месяц на освобождение дома. Однако квартиросъёмщик не спешил съезжать.

«Приехав через месяц, потерпевший снова дал время для переезда, но мужчина, не желая покидать помещение, ударил его ножом в спину», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ульяновске завели уголовное дело по факту убийства. Следствие полагает, что 20 декабря на рабочем месте в кафе злоумышленник ударил ножом 20-летнего коллегу. Подозреваемый заключён под стражу.

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