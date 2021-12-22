Москва, , 10:25 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский отреагировал на то, что правоохранители задержали заместителя председателя законодательного собрания Красноярского края экс-депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Натарова, передает корреспондент 22 декабря.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

«Все одинаково. Это мы с вами такую демократию сделали… Это возврат к тому, с чем вы не сумели вовремя побороться и носите цветочки этому товарищу на Красную площадь», — обратился к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову Жириновский в ходе выступления в Госдуме.

По данным СМИ, задержание якобы связано с уголовными делами, по которым проходит сын Натарова — бывший советник губернатора края Антон Натаров, задержанный в марте 2019 года.

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