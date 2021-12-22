Ростов-на-Дону, 22 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону определили восемь точек запуска новогодних салютов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк

В ночь с 31 декабря на 1 января пиротехнику разрешено использовать на площади перед зданием администрации Ворошиловского района на бульваре Комарова, на площади Рабочей, на парковке гребного канала «Дон», в районе улицы Шоссейной, в парке 70-летия Победы, в сквере Мира перед зданием администрации Первомайского района, рядом с мемориальным комплексом воинам-освободителям со стороны улицы Закруткина и на улице Жданова.

Запускать фейерверки спасатели настоятельно рекомендуют строго по инструкции.