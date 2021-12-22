Анкара, 22 декабря 2021, 10:23 — REGNUM Из-за отравления суррогатным алкоголем в Турции погиб как минимум 61 человек. Об этом 22 декабря сообщает телеканал Habertürk.

Алкоголь
Алкоголь
manfredrichter

По информации источника, на протяжении последних двух недель случаи отравления контрафактными спиртными напитками были зафиксированы в 17 турецких городах.

Уточняется, что больше всего отравлений суррогатным алкоголем было выявлено в Стамбуле, где только за последнюю десять дней от него погибло 30 человек.

При этом также указывается, что в городе Орду на севере Турции были задержаны двое подозреваемых по этому делу.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Анкары и Евросоюза должны строиться на основе перспектив вступления Турции в ЕС.