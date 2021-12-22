Анкара, , 10:23 — REGNUM Из-за отравления суррогатным алкоголем в Турции погиб как минимум 61 человек. Об этом 22 декабря сообщает телеканал Habertürk.

Алкоголь manfredrichter

По информации источника, на протяжении последних двух недель случаи отравления контрафактными спиртными напитками были зафиксированы в 17 турецких городах.

Уточняется, что больше всего отравлений суррогатным алкоголем было выявлено в Стамбуле, где только за последнюю десять дней от него погибло 30 человек.

При этом также указывается, что в городе Орду на севере Турции были задержаны двое подозреваемых по этому делу.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Анкары и Евросоюза должны строиться на основе перспектив вступления Турции в ЕС.