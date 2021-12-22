Амурская область, 22 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Нарушен температурный режим в квартирах жителей нескольких многоквартирных домов села Возжаевка Белогорского района Амурской области. Люди пожаловались на холод, на обращения отреагировала прокуратура, сообщили 22 декабря в Instagram-аккаунте надзорного ведомства.

Achgrad.ru Отопительный сезон

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Прокуратура подтвердила, что в квартирах действительно холоднее, чем должно быть. Устранять проблемы с подачей тепла надзорное ведомство обязало управляющую компанию.

«Неполадки в системе отопления устраняются, с каждым собственником квартиры, где нарушен температурный режим, проводится индивидуальная работа. Ситуация остается на контроле», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря была начата проверка причин снижения температуры воздуха в детском саду и жилых дома посёлка Архара в Приамурье. В дошкольном учреждении температура воздуха опустилась до +13 градусов.