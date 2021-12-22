Москва, , 10:22 — REGNUM Госинспекция по недвижимости приступила к проверке елочных базаров в Москве, сообщили 22 декабря в пресс-службе инспекции.

Елочный базар Mos.ru

Инспекторы будут проверять соответствие требованиям к нестационарным торговым объектам. Всего в схеме размещения находятся 240 площадок.

«В ходе контрольно-инспекционных мероприятий специалисты Госинспекции по недвижимости проверят соответствие дислокации и площади елочного базара Схеме. Кроме того, существуют обязательные требования к обеспечению безопасной и комфортной городской среды: торговые объекты не должны мешать проходу пешеходов, затруднять движение транспорта, занимать тротуары и газоны», — рассказал руководитель инспекции Владислав Овчинский.

Ёлочные базары будут работать до 31 декабря.