Ярославль, 22 декабря 2021, 10:22 — REGNUM В Ярославле изменится система выборов в муниципалитет (городскую думу). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти города.
Сейчас половина из 38 депутатов избирается по одномандатным округам, половина — по партийным спискам, причём территориальные группы совпадают с одномандатными округами. Предлагаемые изменения оставят только одномандатные округа.
Проект решения об изменении избирательной системы депутаты постоянных комиссий муниципалитета рассмотрят уже 22 декабря в 13.00.