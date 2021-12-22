Ярославль, 22 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Ярославле изменится система выборов в муниципалитет (городскую думу). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти города.

City-yaroslavl.ru Муниципалитет Ярославля

Сейчас половина из 38 депутатов избирается по одномандатным округам, половина — по партийным спискам, причём территориальные группы совпадают с одномандатными округами. Предлагаемые изменения оставят только одномандатные округа.

«Я не являюсь автором этой идеи, но идея здравая, потому что депутат становится ответственным перед конкретными избирателями только своего округа. Не будет путаницы — почему в округе два, а то и три депутата. Многие люди так и не поняли этой системы. Округа будут уменьшены, и депутатам будет легче работать», — прокомментировал предлагаемые изменения депутат Дмитрий Соколов.

Проект решения об изменении избирательной системы депутаты постоянных комиссий муниципалитета рассмотрят уже 22 декабря в 13.00.