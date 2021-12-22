Волгоград, 22 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Кировский районный суд Волгограда вынес приговор мужчине, угрожавшему взорвать городской автовокзал осенью 2021 года, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

Мужчина дважды звонил в службу экстренных вызовов и заявлял, что «заминировал» автовокзал. Оперативные службы проверили сообщение, угроза взрыва оказалась ложной. «Шутник» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Свою вину подсудимый признал в полном объёме. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев, с применением ст. 73 УК РФ — условно.

Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.