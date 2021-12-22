Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Соединённые Штаты поддержат Вильнюс на фоне кризиса в отношениях между Литвой и Китаем. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Госсекретарь подчеркнул твёрдую солидарность США со своим союзником по НАТО и партнёром из ЕС Литвой, которая сталкивается с геополитическими вызовами для региональной стабильности, безопасности и экономического процветания», — говорится в распространённом заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

Также отмечается, что Блинкен обсудил с Шимоните «тревожные» сообщения о том, что таможенные органы КНР не оформляют литовские грузы и отклоняют заявки на импорт из Литвы.

«Госсекретарь подчеркнул, что подобные меры вызвали бы серьёзную озабоченность, в том числе с точки зрения международных торговых практик, и они, судя по всему, представляют собой определённую форму экономического принуждения», — добавил Прайс.

В связи с этим госсекретарь пообещал поддержку Литве и подтвердил обязательство Вашингтона работать со странами-единомышленниками, чтобы «противостоять принудительному дипломатическому и экономическому поведению КНР».

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Пекин полностью вычеркнул Литву из своего таможенного реестра. Теперь эта страна больше не сможет поставлять свои товары в КНР. Это произошло после того, как в середине ноября в Вильнюсе было открыто представительства Тайваня. Президент литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичус заявил, что у литовских экспортеров начались серьёзные проблемы.

Позднее министерство иностранных дел Литвы создало рабочую группу по противодействию «экономическому давлению Китая». Она будет «анализировать и оценивать информацию о мерах экономического давления, применяемых к литовскому бизнесу, и предлагать помощь предприятиям страны».