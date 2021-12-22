Москва, , 10:21 — REGNUM Российская госкорпорация «Газпром» ведет переговоры с Китаем о поставках сжиженного углеводородного газа (СУГ) и гелия с Амурского ГПЗ. Об этом 22 декабря сообщил глава представительства корпорации в Пекине Виктор Ковтун в интервью корпоративному изданию Газпрома.

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По его словам, поставками газа и взаимодействием в сфере ПХГ сотрудничество Газпрома с китайскими партнерами не ограничивается.

«Сейчас ведутся активные переговоры по вопросу поставок сжиженных углеводородных газов и гелия с Амурского газоперерабатывающего завода. Китайские партнеры уже выразили заинтересованность в закупках этой продукции», — рассказал Ковтун.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская госкорпорация «Газпром» существенно увеличила поставки природного газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай по сравнению с ранее утвержденным графиком.

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