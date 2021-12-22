Тбилиси, , 10:20 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 22 декабря не поехал в Тбилисский городской суд для участия в заседании по делу о нарушении государственной границы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

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«Насколько мне известно, его не забирал конвой из больницы, соответственно, он не будет присутствовать на сегодняшнем суде. Причина — состояние здоровья», — сказал юрист журналистам.

На предыдущем заседании по этому же делу, которое проходило 9 декабря, Саакашвили также отказался принять участие. Тогда он тоже назвал причиной для этого плохое самочувствие.

Стоит отметить, что 29 ноября, когда Тбилисский суд рассматривал дело о жёстком разгоне митинга оппозиции в 2007 году, Саакашвили захотел присутствовать. Тогда он делал политические заявления более двух часов. Когда дело дошло до вопросов прокурора, экс-президент сослался на слабость и покинул зал заседаний.

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