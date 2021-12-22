Севастополь, 22 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 22 декабря. Накануне, 21 декабря, было выявлено 99 новых носителей инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

«По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 178 человек», — уточнили в пресс-службе.

Выздоровевшими из общего числа заразившихся коронавирусом признаны 48 725 человек, в том числе 221 пациент выписаны за последние сутки. Скончались в общей сложности 1 815 пациентов с COVID-19. За последние сутки умерли три человека в возрасте от 56 до 69 лет.