Новый Некоуз, Ярославская область, , 10:36 — REGNUM В Ярославской области суд признал виновной в мошенничестве экс-главного бухгалтера детского сада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославской области осудят экс-бухгалтера детского сада, которая в течение двух лет завышала себе зарплату.

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На суде женщина свою вину не отрицала, в преступлении раскаялась. Так же она частично возместила причинённый ущерб. По итогу рассмотрения дела суд признал женщину виновной.

«Установлено, что на протяжении более двух лет женщина периодически осуществляла начисление себе заработной платы в завышенном размере путем внесения недостоверных сумм в платежные документы, чем причинила образовательному учреждению материальный ущерб на общую сумму свыше 88 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Экс-бухгалтеру дали условный срок в 1 год и 1 месяц. Помимо этого с неё взыскано 77 тысяч 500 рублей в счёт возмещения ущерба.