В Ярославской области осудили главного бухгалтера детского сада
Новый Некоуз, Ярославская область, 22 декабря, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Ярославской области суд признал виновной в мошенничестве экс-главного бухгалтера детского сада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославской области осудят экс-бухгалтера детского сада, которая в течение двух лет завышала себе зарплату.
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На суде женщина свою вину не отрицала, в преступлении раскаялась. Так же она частично возместила причинённый ущерб. По итогу рассмотрения дела суд признал женщину виновной.
Экс-бухгалтеру дали условный срок в 1 год и 1 месяц. Помимо этого с неё взыскано 77 тысяч 500 рублей в счёт возмещения ущерба.