Москва, , 10:18 — REGNUM Первые 15 ресторанов и кафе Москвы, в которых как минимум 60% сотрудников привились от коронавируса, получили компенсацию затрат на оплату коммунальных услуг за третий квартал 2021 года. Об этом 22 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Счет за коммунальные услуги Дарья Антонова © ИА REGNUM

За получением таких выплат вправе обращаться компании, работники которых сделали прививку до 15 августа, а сведения были переданы через личный кабинет организации на mos.ru. Рассмотрение уже поступивших заявок продолжается. Выплаты позволяют возместить 100% расходов на коммунальные услуги за третий квартал 2021 года.

«Первые выплаты получили 15 кафе и ресторанов. В общей сложности им выделено 3,6 миллиона рублей. Среди тех, кто может воспользоваться этой мерой поддержки со стороны правительства Москвы, — и совсем небольшие, и крупные сетевые заведения общественного питания. Прием заявок продлится до 29 декабря», — сказала Сергунина.

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