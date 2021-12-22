Москва, 22 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Нефть все-таки смогла взять разгон после ухода под отметку $70 за баррель и поднялась к уровню $74 на торгах 21 декабря, прибавив за день свыше 3%, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Alireza824 Добыча нефти в Персидском заливе

«Сегодня, 22 декабря, нефть марки Brent отметилась на локальных максимумах в районе $74,60, после чего вернулась на исходные позиции, оставаясь во власти волатильности.

Технический отскок после кратковременных, но глубоких распродаж, наложился на улучшение отношения инвесторов к риску, благодаря временному отступлению страхов по поводу пандемии.

Также рынок черного золота позитивно отреагировал на сообщения о то, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ повысился в ноябре со 116% до 117%.

Иными словами, несколько членов альянса не справляются с обозначенными в договоренностях объемами добычи, что в свою очередь несколько сглаживает неопределенность перспектив спроса на фоне роста заболеваемости новым штаммом.

К слову, в Британии уже третий раз подряд зафиксирован суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом. Скорее всего, эта тенденция будет сохраняться.

Этогрозит более жесткими ограничениями на предстоящей неделе, а в худшем случае — локдауном по примеру Нидерландов, которые изолировались до середины января.

В контексте эпидемии, которая вернулась в эпицентр внимания с приходом «Омикрона», ралли на рынке нефти расцениваются как возможность для новых продаж.

При наличии такой серьезной угрозы для мирового потребления энергии устойчивый подъем котировок представляется маловероятным. Соответственно, несмотря на отскок цен, риски на данный момент по-прежнему смещены в южном направлении», — считает эксперт.

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