Ставрополь, , 10:15 — REGNUM В Ставропольском крае помощь правоохранительным органам в обеспечении правопорядка продолжают оказывать казачьи патрули. В 2021 году при проведении рейдовых мероприятий ими было выявлено более 3500 фактов нарушения закона. Всего было проведено более 18 тыс. совместных патрулирований с сотрудниками полиции. Такая информация прозвучала 21 декабря в ходе заседания совета по делам казачества при губернаторе края Владимире Владимирове, в которой приняли участие атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов, представители органов краевой и местной власти.

Казаки

«При участии казачьих патрулей выявлено более 3500 фактов противоправных действий, информация о каждом передана в правоохранительные органы», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Всего в казачьих дружинах на Ставрополье числятся около 260 человек. С учетом результативности их деятельности глава края Владимир Владимиров поручил изучить возможность для увеличения их численности в будущем году.