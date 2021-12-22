Тегеран, 22 декабря, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В результате схода с рельсов поезда в метро Тегерана не менее 22 человек пострадали. Об этом 22 декабря сообщает агентство Tasnim на своей странице в соцсети Twitter.

(сс) usadifranci Метро

«По меньшей мере 22 человека пострадали, один в критическом состоянии, после того, как поезд метро Карадж-Тегеран сошел с рельсов», — говорится в сообщении.

Также к сообщению прикреплена видеозапись, на которой видно, что рядом с составом скоростного поезда метро стоит второй накренившийся состав и вокруг него находятся десятки пассажиров и спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Москве пассажир упал на пути на станции метро «Первомайская» Арбатско-Покровской линии.