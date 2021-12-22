Элиста, 22 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались два пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 22 декабря.

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Всего в Калмыкии зарегистрирован 721 случай смерти, причиной которых стал COVID-19.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в преддверии новогодних праздников в республике введены дополнительные ковид-ограничения. В частности, новогодние утренники в детских садах и школах пройдут без привлечения аниматоров и фотографов. Запрещено совмещение разных классов и групп. Организаторам праздничных торжеств необходимо иметь сертификат о вакцинации.