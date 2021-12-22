Ханты-Мансийск, , 10:12 — REGNUM В Югре за сутки на 22 декабря обнаружено 188 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 190.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 62 случая за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 22 декабря подтвердили 94 291 случай заражения коронавирусом, вылечились 87 550 человек, скончались 1923 (11 за минувшие сутки).

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