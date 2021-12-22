Самара, , 10:12 — REGNUM Тариф на вывоз мусора региональным оператором ООО «ЭкоСтройРесурс» на 2022 год установлен в Самарской области. Соответствующий приказ департамента ценового и тарифного регулирования опубликован на сайте областного правительства.

Вывоз мусора Government-nnov.ru

Так, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года единый предельный тариф на вывоз одного кубометра мусора составит для населения 598,16 рублей, для других потребителей — без НДС 498,47 рублей, с НДС 598, 16 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре установят новые контейнеры для раздельного сбора мусора.