Париж, , 10:10 — REGNUM По мере приближения Рождества официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь представил обновленную информацию об эпидемии коронавируса, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Согласно последним имеющимся данным, за сутки в стране выявили почти 73 000 случаев заражения коронавирусом. По словам политика, это на 15% больше, чем в тот же день неделю назад.

«Эпидемия снова растет», — предупредил официальный представитель правительства Франции.

Габриэль Атталь заявил, что заболеваемость в стране растет. Сейчас эта цифра составляет 545 человек на 100 000 жителей Франции. В Париже эта цифра достигает 1000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о рекордном уровне заболеваемости COVID-19.

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