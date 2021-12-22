Чебоксары, , 10:10 — REGNUM В Чувашии вынесено решение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвинялся в занятии высшего положения в преступной иерархии. Присяжные заседатели признали его виновным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 46-летний мужчина. Правоохранители установили, что он долгое время занимал высшее положение в преступной иерархии республики, получив в декабре 2002 года статус так называемого «положенца».

"Находясь на свободе, он продвигал криминальные идеи и традиции, негласно управлял преступной жизнедеятельностью лиц из криминальной среды и осуществлял контроль за сбором и расходами средств, в том числе собранных незаконно («общак»)», — говорят в надзорном ведомстве.

В декабре 2019 года его задержали. Вердиктом присяжных заседателей он признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Суд примет решение о квалификации действий виновного и назначенном ему наказании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в чувашской полиции заявляли о проведении по уголовному делу свыше 50 обысков, в том числе изъято 1,5 млн рублей, более 50 мобильных телефонов и два травматических пистолета. Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

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