Петрозаводск, , 10:11 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 197 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, что на два человека больше чем днем ранее. Об этом 22 декабря сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, на 22 декабря в республике зарегистрированы 88 424 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10 762 ребёнка. За прошедшие сутки выявлены 197 инфицированных (31 — дети), из них непривитых — 186 человек (94,4%).

«В ковидных стационарах получают лечение 744 пациента, в состоянии средней тяжести — 677 человек, в тяжёлом — 64, все непривитые. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь три крайне тяжёлых больных», — сообщил чиновник.

Выздоровели в Карелии с начала пандемии 83 628 человек, в том числе 10 688 детей, за последние сутки — 205 человек.

Отметим, что за сутки также зарегистрированы три умерших ковидом, что на один случай меньше чем днем ранее. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1161 человека.

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