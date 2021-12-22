Биробиджан, 22 декабря 2021, 10:08 — REGNUM Объединение Еврейской автономной области с Хабаровским краем перспективно с точки зрения улучшения социально-экономического положения населения ЕАО. Такое мнение высказал директор института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН Денис Фетисов, сообщило ИА EAOMedia.

Здание Правительства Еврейской Автономной области
Здание Правительства Еврейской Автономной области
Eao.ru

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«Возможно, при объединении с Хабаровским краем повысится уровень здравоохранения, которое сейчас находится в полном коллапсе. Например, за счёт выравнивания зарплат медработников, и тогда они не будут так быстро уезжать в тот же Хабаровск», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что пока объективно оценить все плюсы и минусы таких перемен сложно, а возможности слияния с Амурской областью он даже не рассматривает. Денис Фетисов уверен, что большинство жителей ЕАО проголосовали бы за присоединение региона к Хабаровскому краю. Эксперт также обратил внимание на то, что у жителей Биробиджана объединение с каким-либо субъектом может вызвать неоднозначную реакцию в связи с опасениями потери рабочих мест, особенно в среде госслужащих.

«Занятые в государственно-муниципальном управлении — это значительный пласт людей в Биробиджане. Я предполагаю, что после объединения часть из них уедет из-за закрытия федеральных и областных госучреждений. Произойдет переход из категории среднего города в малый, а за этим в свою очередь последуют потери у бизнеса, который и так из-за коронавируса находится в довольно сложной ситуации», — прогнозирует эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат экономических наук, доцент Владимир Норин считает, что объединение Еврейской автономной области с Хабаровским краем облегчит жителям региона доступ к социальной инфраструктуре и снизит отток населения. При этом эксперт подчеркнул, что в решении этого вопроса определяющими являются интересы областных элит, а не жителей региона.