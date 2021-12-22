Биробиджан, , 10:08 — REGNUM Объединение Еврейской автономной области с Хабаровским краем перспективно с точки зрения улучшения социально-экономического положения населения ЕАО. Такое мнение высказал директор института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН Денис Фетисов, сообщило ИА EAOMedia.

Здание Правительства Еврейской Автономной области Eao.ru

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«Возможно, при объединении с Хабаровским краем повысится уровень здравоохранения, которое сейчас находится в полном коллапсе. Например, за счёт выравнивания зарплат медработников, и тогда они не будут так быстро уезжать в тот же Хабаровск», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что пока объективно оценить все плюсы и минусы таких перемен сложно, а возможности слияния с Амурской областью он даже не рассматривает. Денис Фетисов уверен, что большинство жителей ЕАО проголосовали бы за присоединение региона к Хабаровскому краю. Эксперт также обратил внимание на то, что у жителей Биробиджана объединение с каким-либо субъектом может вызвать неоднозначную реакцию в связи с опасениями потери рабочих мест, особенно в среде госслужащих.

«Занятые в государственно-муниципальном управлении — это значительный пласт людей в Биробиджане. Я предполагаю, что после объединения часть из них уедет из-за закрытия федеральных и областных госучреждений. Произойдет переход из категории среднего города в малый, а за этим в свою очередь последуют потери у бизнеса, который и так из-за коронавируса находится в довольно сложной ситуации», — прогнозирует эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат экономических наук, доцент Владимир Норин считает, что объединение Еврейской автономной области с Хабаровским краем облегчит жителям региона доступ к социальной инфраструктуре и снизит отток населения. При этом эксперт подчеркнул, что в решении этого вопроса определяющими являются интересы областных элит, а не жителей региона.