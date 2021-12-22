Казань, 22 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Казани сотрудники правоохранительных органов задержали ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, сообщает 22 декабря «Бизнеc Onlinе».

Kyrgyzkorm.kg Задержанный

Отмечается, что Гафуров может быть причастен к заказному убийству, которое совершили в 90-х годах. Кроме того, есть версия, связанная с делом о коррупции с федеральными деньгами.

Официальных информации по этому поводу пока нет. Университет продолжает работу в обычном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ректора Самарского государственного экономического университета обвинили в покушении на мошенничество.

Читайте также: Ректора самарского университета обвинили в покушении на мошенничество