Тбилиси, 22 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 45 153 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2739 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 22 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 916 477 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 869 411 победили инфекцию, в том числе 3072 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 13 221 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 35 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5488 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1001.

Днём ранее в Грузии в ходе 49 347 исследований выявили 3282 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3263 человека, скончались 53 пациента с COVID-19.