Бильбао, Испания, , 10:05 — REGNUM Российский миллионер купил замок, расположенный на территории испанского автономного сообщества Страна Басков. Об этом пишет испанское издание La Vanguardia.

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Имя покупателя неоготического замка Бутрон, который находится в районе муниципалитета Гатика в провинции Бискайя, не раскрывается. Сам замок был приобретён компанией Inbisa в 2005 году за 1,6 млн евро на открытом аукционе. В последние годы компании поступали предложения о покупке замка, однако она не хотела спешить с продажей до тех пор, пока не найдёт «покупателей, которые будут привержены надлежащему сохранению этого исторического и уникального» здания.

В последние годы замок арендовался для съёмок телепрограмм, рекламных роликов и организации мероприятий. Общая площадь замка — более 2400 кв.м.