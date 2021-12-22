Москва, 22 декабря 2021, 10:04 — REGNUM В Москве на технологической площадке Агентства инноваций Москвы «Старт Хаб» на «Красном Октябре» 24 декабря состоится конференция «Ночь технологических стартапов», сообщается на портале мэра столицы.

Стартап
Стартап

Участники мероприятия узнают, как запускать и развивать бизнес-проекты в самых потенциально востребованных и прибыльных направлениях будущего. Своим опытом со участниками поделятся основатели успешных стартапов.

На конференции выступят представители бизнеса, инвесторы, футурологи и эксперты в области освоения космоса. В рамках «Ночи технологических стартапов» на выставке инноваций будут представлены самые передовые разработки в сфере космонавтики, виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

ИА REGNUM ранее сообщало, одобрен новый федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства».

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