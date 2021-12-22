Москва, , 10:04 — REGNUM В Москве на технологической площадке Агентства инноваций Москвы «Старт Хаб» на «Красном Октябре» 24 декабря состоится конференция «Ночь технологических стартапов», сообщается на портале мэра столицы.

Стартап

Участники мероприятия узнают, как запускать и развивать бизнес-проекты в самых потенциально востребованных и прибыльных направлениях будущего. Своим опытом со участниками поделятся основатели успешных стартапов.

На конференции выступят представители бизнеса, инвесторы, футурологи и эксперты в области освоения космоса. В рамках «Ночи технологических стартапов» на выставке инноваций будут представлены самые передовые разработки в сфере космонавтики, виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

ИА REGNUM ранее сообщало, одобрен новый федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства».

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